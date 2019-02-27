МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Перенос уплаты акцизов с НПЗ на АЗС поможет бороться с разведением топлива на заправках, заявил в интервью изданию "Газета.ру" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Направление, которое мы прорабатываем вместе с министерством финансов, ФНС, — уплата акцизов. Многие российские компании обратились с предложением рассмотреть возможность переноса уплаты акциза на нефтепродукты не на оптовом звене, а на розничном – с тем чтобы акциз платили автозаправки. Ведь сегодня автозаправки не уплачивают акциз, и это им позволяет заниматься махинациями, в том числе, как вы говорите, разбодяживать, разводить и продавать некачественный продукт. Платя акциз, у них просто не будет такой возможности, потому что тогда стоимость топлива будет совершенно другая", — сказал Новак.

При этом он подчеркнул, что в этом случае будет важно обеспечить собираемость этого акциза на сегодняшнем уровне, что во многом это зависит от налоговой службы, от системы сбора информации, мониторинга, то есть налогового администрирования. Сейчас акциз проще взять с НПЗ, чем с 25 тысяч заправок по всей стране.

"Если недобросовестные заправки не будут заниматься махинациями, то те, кто работает с качественными продуктами, полностью обеспечат и закроют потребности рынка. При этом цены останутся на том же уровне", — уверен Новак.

Он также напомнил, что в рамках борьбы с некачественным топливом в качестве пилотного проекта Росстандарт сейчас внедряет единую государственную информационную систему, которая бы позволила отслеживать движение нефтепродуктов непосредственно с нефтеперерабатывающего завода до заправки.

"Эта система, конечно, сложнее, чем ЕГАИС в случае с алкогольной продукцией. Соответствующая система уже создана, в одном из регионов внедряется пилотный проект", — сказал Новак.

В октябре вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам встречи с нефтяными компаниями заявил, что перенос уплаты акцизов с НПЗ на АЗС сейчас не обсуждается, так как это не оперативная мера, требующая серьезного анализа. До этого "Роснефть" сообщила, что направила в правительство предложения для стабилизации ситуации на топливном рынке, в частности о переносе уплаты акциза с НПЗ на "колонку" с дальнейшим перечислением налога в бюджет соответствующих регионов РФ. Пояснялось, что эта мера позволит избежать торговли суррогатным топливом, идентифицировать производителя и повысить эффективность нефтепереработки.

При этом в 2016 году главы ряда крупных нефтяных компаний уже предлагали взимать акцизы не с топлива, продаваемого нефтеперерабатывающими заводами, а с топлива, реализуемого на АЗС. Однако тогда в министерстве финансов РФ и ФАС РФ заявили, что не поддерживают предложение, так как это позволит вывести из-под акциза ту часть топлива, которая не попадает на заправки, и даст дополнительную нагрузку на независимую розницу.