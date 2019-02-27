МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет обсуждение мер по развитию Арктики, сообщила пресс-служба Кремля.

"С докладами по этому поводу выступят министр по развитию Дальнего Востока (Александр) Козлов и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Алексей) Лихачев", — говорится в сообщении. Также, как отмечается, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

В 2017 году правительство РФ приняло новую редакцию госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны. Также в разработке находится проект федерального закона "Об опорных зонах развития в Арктической зоне РФ". Предполагается, что основным механизмом развития арктического региона станут опорные зоны, которые предусматривают развитие территории как целостного проекта по принципу обеспечения взаимоувязки всех отраслевых мероприятий на этапах планирования, целеполагания, финансирования и реализации. Осуществление пилотных проектов по непосредственному созданию опорных зон намечено на 2018-2020 годы, а их функционирование на 2021-2025 годы.

Предполагалось, что программа пройдет в два этапа и по трем направлениям — начальный этап в 2018-2020 годах, а завершающий — с 2021 по 2025 годы.

Среди мероприятий программы планируются до 2020 года запуск плавучей обсерватории "Северный пояс", мероприятия по развитию арктического судоходства, создание единой информационной и телекоммуникационной системы транспортного комплекса, освоение запасов полезных ископаемых, в том числе на континентальном шельфе.

Минпромторг РФ чуть ранее предложил определить оптимальный состав флота и включить перспективную потребность в судах в план развития Северного морского пути (СМП).

В декабре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 декабря провел в поселке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе совещание по вопросам развития Арктики, по итогам которого дан ряд поручений ведомствам и компаниям. Медведев поручил актуализировать план развития Севморпути с комплексным планом магистральной инфраструктуры, а также обеспечить синхронизацию реализации арктических инвестпроектов с созданием и развитием транспортной инфраструктуры.

Также он поручил подготовить прогнозные данные о грузопотоках в восточной части Северного морского пути (от пролива Вилькицкого до Берингова пролива) на период до 2040 года.

МОРСКОЙ ПУТЬ

За развитие транспортной инфраструктуры на Северном морском пути будет отвечать Росатом – эти полномочия госкорпорация получила в 2018 году. Предполагается, что такой шаг позволит повысить эффективность государственного управления в сфере развития СМП в качестве стратегической российской транспортной магистрали в Арктике.

В Росатоме создана дирекция Северного морского пути, она будет отвечать за реализацию государственной политики и стратегии его развития, управлять необходимой инфраструктурой СМП — в частности, атомным ледокольным флотом, который будет расширяться.

В конце 2018 года стало известно, что на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге намечено построить еще два универсальных атомных ледокола проекта 22220 в дополнение к трем таким атомоходам, сооружаемым на предприятии сейчас.

В минувший понедельник вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что проект самого мощного в мире атомного ледокола нового поколения проекта 10510 "Лидер" получит официальный старт в марте этого года, когда будет выпущено распоряжение правительства о строительстве этого атомохода на приморском судостроительном комплексе "Звезда". Всего планируется построить три новых ледокола проекта "Лидер". Основными задачами этих ледоколов будут обеспечение круглогодичной навигации по Севморпути и проведение экспедиций в Арктику.

Росатом "прирастает" и дополнительными организациями, которые помогут атомной госкорпорации выполнить задачи по развитию Севморпути. Так, в ведение Росатома из Росморречфлота перейдет ФГУП "Гидрографическое предприятие", занимающееся навигационно-гидрографическим обеспечением судоходства по СМП.

"Гидрографическое предприятие" к 2024 году получит 15 судов для навигационно-гидрографического обеспечения судоходства по СМП, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Юрий Михов. Речь идет о четырех гидрографических кораблях ледового класса Arc7, четырех лоцмейстерских судах Icebreaker 3, четырех гидрографических катерах и трех "лоцмейстерах".

ПРО ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК

В соответствии с майским указом президента объем перевозок по Севморпути к 2024 году должен вырасти до 80 миллионов тонн.

В начале февраля вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что темпы роста грузопотока по СМП пока не выходят на требуемые к 2024 году цифры, поэтому Роснедра проверят соблюдение лицензий добывающими компаниями.

Кабмин РФ в феврале опубликовал материалы, согласно которым грузооборот Севморпути в 2019 году должен составить 26 миллионов тонн. В декабре глава дирекции СМП Росатома Вячеслав Рукша говорил, что грузооборот по Северному морскому пути в 2019 году может вырасти более чем в 1,5 раза — до 30 миллионов тонн против 18 миллионов тонн в 2018 году. По данным "Новатэка", его проекты обеспечат загрузку СМП к середине 2020-х годов в 46,5 миллиона тонн.

Что касается объема текущих перевозок по Севморпути, то в 2018 году он вырос по сравнению с предыдущим годом почти вдвое — до 19,7 миллиона тонн, следует из опубликованного в феврале годового обзора грузоперевозок через морские порты РФ "Морцентра ТЭК".

За 2018 год администрация СМП выдала 792 разрешения на плавания в акваториях СМП, в том числе 91 разрешение судам под иностранным флагом. В прошлом году состоялось 27 транзитных рейсов, в том числе 17 рейсов судами под иностранным флагом, сообщил "Морцентр ТЭК".