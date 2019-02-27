МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Эксперты ООН высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение шельфа в Арктике, которая будет рассмотрена в марте на заседании подкомиссии ООН в Нью-Йорке, заявил РИА Новости глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

"Заседания подкомиссии состоятся в марте и августе. В мартовской встрече будет участвовать первый заместитель министра Денис Храмов. В предварительных обсуждениях представители экспертов оценили высокий уровень профессиональной проработки российской заявки", – сказал Кобылкин.

В ноябре Кобылкин заявил в Совете Федерации, что в ближайшее время нет надежды на положительное решение комиссии ООН по расширению границ российского континентального шельфа при текущей внешнеполитической ситуации.

Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет.

Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей — 4,9 миллиарда тонн условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.