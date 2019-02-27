МЕХИКО, 27 фев /ПРАЙМ/. Американская ExxonMobil по итогам 2018 года увеличила доказанные запасы углеводородов на 4,5 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента — до 24,3 миллиарда баррелей, сообщила компания.

По итогам года коэффициент замещения запасов компании составил 313%, то есть компания в 2018 году трижды возместила годовой объем производства. При текущих объемах добычи запасов компании хватит на 17 лет, говорится в сообщении.

ExxonMobil уточнила, что 3,6 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента запасов обеспечил проект тяжелой нефти Kearl в Канаде, учтенный благодаря высоким ценам на нефть в 2018 году. Еще 1,2 миллиарда баррелей дали нетрадиционные запасы углеводородов, в том числе серьезный рост обеспечил бассейн Permian в США.

Также компания получила 1,3 миллиарда баррелей прироста запасов в результате разведки и приобретений, преимущественно в Гайане и Бразилии.

"Многочисленные открытия на шельфе Гайаны, продолжающийся рост в Permian и стратегические приобретения в Бразилии серьезно расширили наш и ранее крепкий портфель высококачественных активов с низкой стоимостью поставок", — приводит компания слова президента ExxonMobil Даррена Вудса.