МЕХИКО, 27 фев — ПРАЙМ. Власти США арестовали еще двух бизнесменов в рамках расследования коррупционной схемы с участием венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщила прокуратура Техаса.

Во вторник в Майами были арестованы Рафаэль Пинто и Франц Мюллер, оба из Флориды, которые обвиняются в нарушении закона о коррупции за рубежом, мошенничестве и отмывании денег в 2009-2013 годах. Пинто являлся торговым представителем базирующегося в Майами поставщика PDVSA, а Мюллер – президентом этой компании-поставщика.

Бизнесмены, по данным следствия, давали взятки трем менеджерам венесуэльской госкомпании в обмен на получение контрактов, внутренней информации и платежи по просроченным счетам. Кроме того, компания-поставщик в рамках коррупционной схемы получала платеж от PDVSA, а два бизнесмена получили незаконные платежи в размере 985 тысяч долларов и 258 тысяч долларов. Два из трех менеджеров PDVSA, получавших взятки от Пинто и Мюллера, признали в суде США свою вину, говорится в сообщении прокуратуры.

Минюст США проводит расследование коррупционной схемы при заключении PDVSA ряда контрактов, речь идет о договоренностях на сумму 1,2 миллиарда долларов. По данным следствия, в схеме участвовали венесуэльские чиновники, менеджеры PDVSA и граждане различных стран, занимающиеся отмыванием средств.

Сейчас число задержанных в рамках расследования коррупционной схемы в PDVSA увеличилось до 21 человека, 15 из них признали себя виновными. В том числе осенью бывший топ-менеджер PDVSA признался в суде в США в своем участии в коррупционной схеме и получении взятки в 5 миллионов долларов в обмен на предоставление приоритетного статуса заимствованиям российского банка и французской компании. Прокуратура заявила тогда, что эти неназванные российский банк и французская компания были миноритарными акционерами в совместных предприятиях с PDVSA.