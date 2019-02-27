ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Новый законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенный в конгресс рядом американских сенаторов в феврале, содержит предложение вводить санкции против всех, кто прямо или косвенно инвестирует в инфраструктуру экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) миллион долларов или более, говорится в опубликованном в среду тексте документа.

"Президент вводит пять или более санкций… в отношении физического лица, если президент решит, что это лицо сознательно… инвестирует… в объект экспорта (российского) сжиженного природного газа, расположенный за пределами РФ", — сказано в документе.

Кроме того, законопроект предполагает введение санкций в отношении лиц, которые инвестируют в энергетические проекты за пределами России, "которые поддерживаются российской компанией с государственным капиталом либо компанией, находящейся в собственности или под контролем властей Российской Федерации". Это относится к проектам стоимостью 250 миллионов долларов и выше.