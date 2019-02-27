НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев /ПРАЙМ/. Программу развития газомоторного транспорта нужно продолжать на долгосрочной основе, заявила РИА Новости вице-президент "Группы ГАЗ" Елена Матвеева.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым в понедельник заявил о том, что развитие рынка газомоторного топлива могло бы осуществляться быстрее. Как пояснил министр, ведомство совместно с "Газпромом" действует по мере развития газовой инфраструктуры по заправочным станциям. По его словам, в ряде регионов отмечается большая активность в плане муниципальных закупок, кроме того коммерческий транспорт сейчас тоже активно переходит на газомоторное топливо.

"Благодаря усилиям Минпромторга РФ программа развития газомоторного транспорта не провалилась в 2018 году, потому что они изыскали внутренние резервы на ее расширение, программа была очень востребована у потребителей в регионах. Но заложенный на этот год объем субсидий на закупку газомоторной техники не позволит ускорить программу по переводу транспортных парков на газ. У Минпромторга отработан эффективный инструмент развития газомоторного рынка, но выделяемые правительством в этом году средства на программу (2,5 миллиарда рублей против 4,8 миллиарда рублей в прошлом году) снизят ее темпы в два раза", — заявила вице-президент "Группы ГАЗ".

По ее словам, помимо недостаточных объемов финансирования существует и еще одна проблема.

"По нашей информации, в правительстве обсуждается объединение финансирования программы развития газомоторного транспорта и льготного лизинга – предоставление газовой субсидии в рамках субсидирования продаж в лизинг. По нашему мнению, такая схема не будет работать, потому что фактически речь идет об объединении совсем разных групп потребителей и разных механизмах их поддержки", — сказала Матвеева.

Она считает, что перевод средств с газомоторной программы в лизинговую приведет к тому, что средствами воспользуются другие группы покупателей, и субсидия пойдет на закупку обычной дизельной техники. В результате масштабные планы правительства по переводу автобусных парков городов-миллионников на газ не будут реализованы.

Матвеева подчеркнула, что перевод парков на природный газ позволяет использовать естественное конкурентное преимущество страны – большие запасы газа и низкую стоимость этого вида топлива.

"Потребители заинтересованы в использовании более экономичного транспорта, но первоначальная стоимость покупки техники, работающей на природном газе, выше по сравнению с дизельной и бензиновой, плюс при переводе парков на газ требуются инвестиции в заправочную инфраструктуру", — сказала Матвеева.

Она отметила, что именно поэтому для развития этого сегмента рынка важна программа, которая позволяет покупать газовую технику по цене дизельной.

"Средства, потраченные из бюджета на развитие рынка газомоторной техники, окупятся в перспективе значительным снижением логистических затрат в масштабе экономики всей страны, но программу нужно продолжать на долгосрочной основе, а не урезать", — резюмировала вице-президент "Группы ГАЗ".