ЛОНДОН, 27 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. "Новатэк" по-прежнему не планирует в ближайшее время менять дивидендную политику, сохранив размер выплат на уровне не менее 30% от скорректированной чистой прибыли, заявил журналистам зампредправления компании Марк Джетвей в рамках нефтегазовой конференции IP Week в Лондоне.

"Мы не будем менять дивидендную политику, сохранив (выплаты) как минимум на уровне 30% от чистой прибыли", — сказал он, не уточнив планирует ли компания увеличить процент выплат.

В июле прошлого года топ-менеджер заявлял, что конец 2019 года является наиболее подходящим моментом для рассмотрения вопроса об увеличении процента выплаты дивидендов от прибыли по МСФО после, когда будут запущены все четыре производственные линии "Ямала СПГ".

В апреле глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон также сообщал, что компания может принять решение об увеличении процента выплаты дивидендов акционерам после запуска всех очередей "Ямал СПГ". При этом он добавлял, что в рамках стратегии рост прибыли "Новатэка" планируется ежегодно, а значит и сами дивиденды будут расти.

"Новатэк" по итогам 2017 года выплатил финальные дивиденды в размере 8 рублей на акцию, что на 14,3% выше финальных дивидендов за 2016 год. При этом с учетом промежуточных дивидендов за первое полугодие 2017 года, дивидендные выплаты за весь прошлый год составили 14,95 рубля на акцию, что на 7,6% больше выплат по итогам 2016 года. Общий объем дивидендных выплат составит 45,39 миллиарда рублей.