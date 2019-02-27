МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Мексики Pemex по итогам 2018 года получила чистый убыток в 148,6 миллиарда песо (7,7 миллиарда долларов) по сравнению с убытком в 280,9 миллиарда долларов в 2017 году, сообщила компания.

В четвертом квартале 2018 года чистый убыток Pemex составил 125,5 миллиарда песо (352,3 миллиарда мексиканских песо годом ранее).

Задолженность компании за квартал выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив на конец 2018 года 105,8 миллиарда долларов. Pemex является нефтяной компанией с самым большим в мире долгом.

Согласно официально представленному в феврале плану, в 2019 году общая сумма поддержки компании властями составит 103 миллиарда песо (более 5,3 миллиарда долларов). Объем инвестиций Pemex составит 288,1 миллиарда песо (почти 15 миллиардов долларов), что почти на 36% больше показателя 2018 года.

В конце января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Pemex сейчас находится в лучшем своем состоянии за последние 30 лет благодаря борьбе с коррупцией, компания сохранит добычу нефти в 2019 году на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, а в 2020 году увеличит на 11%, до 2 миллионов баррелей в сутки. Перед этим рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Pemex на два пункта с "BBB+" до "BBB-" с негативным прогнозом на фоне крупнейшей задолженности корпорации, в последние годы добыча компании неуклонно падает, а долг растет.