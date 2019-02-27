МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Мексики Pemex в конце 2019 года планирует начать строительство нового нефтеперерабатывающего завода в штате Табаско, сообщила компания.

"Во втором полугодии начнется подготовка площадки, и до конца года ожидается старт строительства", — говорится в отчете Pemex.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что тендеры на строительство нового крупного НПЗ в районе Дос-Бокас в штате Табаско будут объявлены не позднее марта 2019 года. Новый НПЗ должен будет перерабатывать 340 тысяч баррелей нефти в сутки.

Обрадор неоднократно говорил о необходимости снижения зависимости Мексики от США в энергосфере, в том числе об увеличении доли производства бензина в самой Мексике. Сейчас порядка 70% бензина страна импортирует с НПЗ США.