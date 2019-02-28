СТАВРОПОЛЬ, 28 фев /ПРАЙМ/. Заседание по иску компании "Татнефть", которая требует признать и исполнить в России решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов, в четверг продолжится в арбитражном суде Ставропольского края.

Ранее арбитражный суд Московского округа подтвердил решение нижестоящей инстанции о передаче дела по подсудности в Ставропольский край, согласившись с тем, что на территории Москвы нет имущества ответчика, на которое можно было бы при необходимости обратить взыскание с целью исполнения судебного акта.

В октябре суд решил привлечь к делу в качестве третьего лица представителей украинского санатория им. Н.А. Семашко, который находится на Ставрополье. В середине декабря 2018 года сторона Украины вышла с ходатайством об отложении рассмотрения до 28 февраля 2019 года, чтобы в том числе обеспечить юридическое представительство санатория в суде.

Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего — около 144 миллионов долларов. В арбитраже Москвы "Татнефть" требовала признать и исполнить в России решение арбитража ad hoc.