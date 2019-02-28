КИЕВ, 28 фев — ПРАЙМ. Наблюдательный совет национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" решил продлить контракт с председателем правления Андреем Коболевым, сообщило в четверг интернет-издание "Европейская правда".

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не будет продлевать трудовой контракт с Коболевым, поскольку в документе предусмотрены слишком большие премии, правительство требует пересмотра условий.

"Новое законодательство дает Наблюдательному совету госкомпании полномочия принимать решения по контрактам с менеджментом", — приводит издание слова источника в компании.

В письме председателя наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" Клэр Споттисвуд Гройсману, копия которого есть в распоряжении издания, отмечается, что срок полномочий Коболева продлен на три года, начиная с 1 января 2019 года.

При этом сообщается, что месячный оклад Коболева будет составлять 2,08 миллиона гривен (более 77 тысяч долларов). "Комитет по назначениям и вознаграждениям с привлечением внешнего консультанта провел обзор рыночных уровней вознаграждений, и мы получили заверения, что предложенный уровень зарплат соответствует рынку", — отмечается в письме.

Споттисвуд добавила, что Коболев принял решение о направлении 100% доходов, которые он получит до конца года, на благотворительность и выполняет его, "а потому не будет иметь личной выгоды в результате принятия любого решения".

В мае 2018 года наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании более чем на 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Ранее Гройсман заявил, что кабмин Украины намерен пересмотреть в части зарплаты условия контракта с правлением НАК "Нафтогаз Украины", который заканчивается 22 марта. Коболев выразил надежду, что украинское правительство продлит его трудовой контракт.