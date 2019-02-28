СТАВРОПОЛЬ, 28 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Ставропольского края поддержал требование "Татнефти" исполнить в России решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов.

"Заявление ПАО "Татнефть" удовлетворить, признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное 29.07.2014 года Международным коммерческим арбитражем по иску "Татнефти" к Украине, которым установлено следующее: Украина обязана выплатить истцу ПАО "Татнефть" сумму в размере 112 миллионов долларов… и проценты", — сказал судья.

По его словам, определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского федерального округа в течение месяца со дня его вынесения.

Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего — около 144 миллионов долларов. В арбитраже Москвы "Татнефть" требовала признать и исполнить в России решение арбитража ad hoc, однако затем дело по подсудности было передано в Ставропольский край.