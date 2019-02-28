МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в 2018 году выросла на 1,6% по сравнению с предыдущим годом, до 36,726 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 12,5% и составила 162,813 миллиарда рублей.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, которая объединяет более 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.