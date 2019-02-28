КИЕВ, 28 фев — ПРАЙМ. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" начала взыскание долга с российского "Газпрома" в Люксембурге по решению Стокгольмского арбитража, сообщает украинская компания.

"Мы уже получили газ на сумму 2,1 миллиарда долларов. Остальное взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", — сообщил в четверг "Нафтогаз" в Facebook.

При этом в компании анонсировали начало взысканий с "Газпрома" и в других странах в ближайшее время, и добавили, что есть "хорошие новости по другим арбитражным процессам" и обещали о них сообщить позже.

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Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" решения обжаловал, вместе с тем Украина начала пытаться принудительно взыскать с него эти средства.

Как следует из отчетности "Газпрома" по РСБУ за четвёртый квартал, в Люксембурге находится структура "Газпром нефти" Gazprom International S. A.