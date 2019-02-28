ЛОНДОН, 28 фев /ПРАЙМ/. Крупная российская энергетическая компания может начать разведку в Экваториальной Гвинее до конца 2019 года, сообщил РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов страны Габриэль Мбега Обиангу Лима.

"… одна крупная российская компания с вероятностью в 90% до конца этого года будет в Экваториальной Гвинее", — сказал министр, не раскрыв название компании.

Лима при этом отметил, что компания также заинтересована в блоках с неоткрытыми залежами углеводородов. Она будет заниматься поиском новых месторождений.