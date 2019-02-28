МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Страны картеля ОПЕК, а также не входящие в организацию участники соглашения ОПЕК+ на встрече в апреле обсудят несоблюдение Нигерией обязательств сокращения добычи нефти в рамках соглашения, заявил в интервью РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов страны Габриэль Мбега Обиангу Лима.

"Мы все приносим жертвы, и я думаю, что было бы правильно для всех принести одинаковую жертву. Не может быть кто-то, кто делает что-то, и другие, кто продолжает добывать или имеют исключения. Поэтому низкий уровень выполнения соглашения Нигерией, безусловно, будет обсуждаться в апреле", — сказал министр.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

В свою очередь, Нигерия обязалась снизить свою добычу на 53 тысячи баррелей в сутки, до 1,685 миллиона баррелей в день. Однако по данным февральского доклада ОПЕК страна, напротив, увеличила производство нефти. В январе Нигерия добывала 1,792 миллиона баррелей в сутки, что на 52 тысячи баррелей в сутки больше уровня декабря и на 54 тысячи баррелей — октября.

Ранее в феврале президент Нигерии Мохаммаду Бухари тем не менее заявил, что страна готова сократить добычу нефти, чтобы обеспечить более высокие цены на рынке этого сырья. Заявление последовало после встречи с диппредставителем короля Саудовской Аравии Ахмадом Каттаном.