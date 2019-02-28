МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Политический кризис в Венесуэле окажет серьезное долгосрочное воздействие на рынок нефти, а страны картеля ОПЕК, возможно, обсудят эту тему на встрече в апреле, заявил в интервью РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима.

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января — спустя некоторое время после приведения его к присяге. Затем спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

"Очевидно, мы хотим диалога… Мы не хотим насилия или каких-либо проблем, потому что это нанесет ущерб развитию страны на долгие годы. Но, честно говоря, это будет иметь серьезное влияние в будущем в течение длительного времени", — заявил министр, отвечая на вопрос, повлияет ли политическая нестабильность в Венесуэле на рынок нефти, подчеркнув, что это "дружественная страна, которая, как мы считаем, очень важна".

"У нас запланирована апрельская встреча (ОПЕК — ред.)… Может быть, мы обсудим это… Я еще не получил повестку встречи, поэтому точно не знаю. ОПЕК будет обсуждать вопросы нефти и газа, а не политические", — добавил министр.

Альянс ОПЕК+ планирует провести заседания технического и мониторингового комитета в Баку 17-18 марта, а министерские встречи всех стран — 17-18 апреля в Вене. Отмечалось, что на апрельской встрече могут быть пересмотрены параметры соглашения об ограничении добычи нефти, а также будет принято решение о его возможном продлении до конца 2019 года.