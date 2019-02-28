МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть показывают разнонаправленную динамику на торгах в четверг вечером, WTI дорожает на снижении запасов в США, а Brent дешевеет на рисках замедления глобального экономического роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.34 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15% — до 66,48 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,51%, до 57,23 доллара за баррель.

Цены на обе нефтяные марки поднимались в среду после того, как Саудовская Аравия подтвердила свою приверженность сделке по сокращению добычи нефти, а затем цены получили дополнительный импульс от новостей о сокращении запасов нефти в США за неделю — впервые за шесть недель.

Как сообщило минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 февраля, сократились на 8,6 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 445,9 миллиона баррелей.

В четверг ведомство сообщило, что США в декабре 2018 года снизили добычу на 0,5% по сравнению с ноябрем, производя в среднем 11,8 миллиона баррелей нефти в день. Тем не менее Штаты вновь обогнали по показателю добычи РФ и Саудовскую Аравию.

Понижающим нефтяные котировки факторов стали данные по индексу деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая, который в феврале упал до минимума за три года — до отметки в 49,2 пункта с 49,5 в январе. Это вновь стало поводом для беспокойства среди инвесторов о замедлении роста экономики страны и мира, и возможном снижении спроса на сырье.