КИЕВ, 28 фев /ПРАЙМ/. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" по решению Стокгольмского арбитража вырос почти на 200 миллионов долларов, заявил в четверг исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы заставим "Газпром" исполнить решение арбитража по транзитному делу и заплатить нам 2,56 миллиарда долларов плюс проценты, которых за год набежало почти 200 миллионов долларов", — приводит слова Витренко пресс-служба украинской компании.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" решения обжаловал, вместе с тем Украина пытается принудительно взыскать с него эти средства.