МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В Конгресс США поступил законопроект под названием "Обеспечение американской безопасности в условиях агрессии Кремля". Защищаться от Кремля американцы будут при помощи очередного набора санкций против российских банков, "поддерживающих Путина олигархов и членов их семей", судостроительных компаний, сотрудников спецслужб.

Впервые законопроект предполагает введение санкции против российских проектов в области СПГ за пределами России. Под санкции может попасть любая компания, если она инвестирует более 1 млн долларов или более 5 млн долларов в течение 12 месяцев. Под ударом окажутся прежде всего инфраструктурные проекты, обеспечивающие доставку и реализацию продукции российских СПГ-заводов за рубежом.

РОССИЯ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

В прошлом году Россия вошла в число крупных производителей СПГ в мире. В стране были созданы мощности, позволяющие производить СПГ в объеме до 30 млн т/г.

Консорциум, возглавляемый российским "Новатэком", завершил на год раньше установленного срока строительство завода "Ямал СПГ" номинальной мощностью 16,5 млн т/г. Однако фактическая мощность завода значительно выше. По словам председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона, "Ямал СПГ" в настоящее время производит СПГ на 12% больше номинальной мощности, и в годовом исчислении объем производства достигает 18,5 млн т/г.

В России существует еще один СПГ-завод, построенный в рамках проекта "Сахалин-2", мощность которого изначально составляла 9,6 млн т/г, но благодаря оптимизации производства была увеличена до 11,5 млн т/г.

Агентство Refinitiv в обзоре LNG Market Outlook 2019 признает, что Россия в 2018 году вошла в тройку лидеров по темпам роста производства СПГ вслед за Австралией и США. По оценке экспертов агентства, в прошлом году совокупный объем торговли СПГ в мире вырос на 9% по сравнению с 2017 годом, достигнув 313 млн тонн (432 млрд куб. м после регазификации).

МИХЕЛЬСОН НАПУГАЛ АМЕРИКАНЦЕВ

Во время последней встречи с президентом России Владимиром Путиным Михельсон сообщил, что в марте "Новатэк" введет в эксплуатацию среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке мощностью 600 тыс. тонн. При этом уже в следующем году может быть принято решение о расширении производства до 1,8 млн т/г. Продукция завода будет поставляться потребителям в Балтийском регионе, где стремительно растет спрос на СПГ со стороны судовых компаний и потребителей, которые не имеют доступа к газораспределительным сетям.

В следующем году в рамках "Ямал СПГ" также планируется ввод в строй четвертой экспериментальной линии мощностью до 1 млн т/г, где будет использоваться российское оборудование и отечественная технология сжижения газа "Арктический каскад".

Кроме того, в середине года намечено начало строительства завода "Арктик СПГ-2", который будет включать три технологические линии – мощность каждой составит 6,6 млн т/г. Ожидаемый срок запуска первой линии – 2022 год, второй и третьей – 2024 и 2025 год.

Планы "Новатэка" предусматривают рост производства СПГ до 57 млн т/г к 2030 году, сказал Михельсон во время встречи с президентом. Более того, через год-два стратегия развития компании может быть пересмотрена с целью увеличения производства СПГ до 70 млн т/г. Если планам "Новатэка" суждено сбыться, то российская компания станет крупнейшим производителем СПГ в мире.

Успешная реализация ямальского проекта и рост поставок российского СПГ на мировой рынок вызывает озабоченность среди американских конкурентов.

Одновременно с увеличение выпуска СПГ "Новатэк" намерен снижать себестоимость производства и повышать конкурентоспособность, используя на новых проектах – в первую очередь на "Арктик СПГ-2" – собственные технологии сжижения газа и отечественное оборудование. Это позволит значительно снизить капитальные затраты и максимально сократить техническую зависимость от Запада. По словам Михельсона, только "Арктик СПГ-2" даст 0,15% ВВП ежегодно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ

"Новатэк" обладает огромной ресурсной базой. В соответствии с самой жесткой классификацией SEC (Securities and Exchange Commission), доказанные запасы компании на 31 декабря 2018 года составили 15,79 млрд барр. н. э., включая 2 177 млрд куб. м газа и 181 млн тонн жидких углеводородов. По стандартам PRMS (Petroleum Reservoir Management System), запасы углеводородов достигают 29,61 млрд барр. н. э., в том числе 4,02 млрд куб. м газа и 387 тонн жидких углеводородов.

Ни одна американская газодобывающая компания не обладает такой ресурсной базой. При этом, себестоимость добычи на Южно-Тамбейском месторождении, откуда газ поступает на "Ямал СПГ", составляет менее 1/млн BTU. Месторождение расположено вблизи СПГ-завода, поэтому транспортные издержки сведены к минимуму.

Основной производитель СПГ в США — компания Cheniere Energy — не имеет собственной ресурсной базы и получает газ с распределительного центра Henry Hub. Для конкуренции с российским СПГ на европейском рынке цена газа на Henry Hub не должна превышать $3/млн BTU.

На "Ямал СПГ" стоимость сжижения газа сейчас превышает $4/млн BTU. С доставкой в Северо-Западную Европу себестоимость российского СПГ составляет около $6/млн BTU, что позволяет конкурировать с американским СПГ, себестоимость которого оценивается в $6,4/млн BTU.

"Новатэк" намерен на проекте "Арктик СПГ-2" снизить затраты на сжижение до $2,5/ млн. Снижение себестоимости производства позволит "Новатэку" проводить гибкую ценовую политику. По словам зампреда правления компании Марка Джетвея, половину СПГ, произведенного в рамках "Арктик СПГ-2", планируется продавать на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам. Продажи на спотовом рынке считаются рискованным по сравнению с реализацией в соответствии с долгосрочными контрактами, но у компании появляется возможность маневра – понижать или повышать цену в зависимости от рыночной ситуации, но гарантировать получение прибыли. Американцы лишаются возможности одолеть "Новатэк" в конкурентной борьбе.

СЛАБОЕ ЗВЕНО

Единственным слабым звено для арктических проектов "Новатэка" является логистика. Сейчас для вывоза продукции с Ямала используются СПГ-танкеры ледового класса, аренда которых обходится очень дорого. Компания организовала у побережья Норвегии перевалку с танкера ледового класса на обычный танкер (ship-to-ship), который доставляет груз до конечного потребителя, что позволяет сократить транспортные издержки. "Новатэк" планирует создать перевалочный пункт на территории России в районе Мурманска, но для этого потребуется время.

Кроме того, для экспорта в удаленные регионы необходимо осуществлять перевалку на европейских терминалах – особенно в зимний период, когда прямые поставки на рынок Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути невозможны из-за сложной ледовой обстановки.

"Новатэк" развивает сотрудничество с зарубежными партнерами и готов инвестировать в объекты инфраструктуры, чтобы гарантировать стабильные поставки российского СПГ потребителям по всему миру. Сейчас США грозят санкциями за инвестиции в объекты инфраструктуры для экспорта СПГ за пределами России. Вашингтон использует законопроект "Обеспечение американской безопасности в условиях агрессии Кремля" также для устрашения партнеров "Новатэка" в совместных проектах.

Под политическим предлогом Вашингтон стремится ограничить экспорт продукции "Новатэка" и создать благоприятные условиях для экспансии американских производителей на быстрорастущем рынке СПГ. Ряд западных экспертов считает, что предложенный законопроект – это только первый шаг. Следует ждать более жестких санкций со стороны США, которые будут направлены против СПГ-проектов внутри России.