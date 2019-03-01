ЕРЕВАН, 1 мар – ПРАЙМ. Возможность приобретение Арменией у Ирана газа дешевле российского не исключена, сообщает армянское издание Tert.am, ссылаясь на слова первого замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов страны Гарегина Баграмяна.

Отмечается, что об этом он сказал журналистам в иранском Исфахане. Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна готова нарастить объемы поставок газа в Армению и экспортировать газ в Грузию через армянскую территорию.

"Возможно приобретение более дешевого (иранского – ред.) газа, чем из России…. Предложения были, не хочу говорить о стоимости, так как договоренности не окончательные, но в ближайшее время ценовые предложения будут подытожены", — цитирует издание слова Баграмяна. По его мнению, политических проблем с Россией не будет, так как Армения и сейчас получает газ из Ирана, но не за наличные, а в обмен на электроэнергию. "Если будет взаимовыгодное предложение, купим за деньги. Это сотрудничество", — сказал Баграмян, добавив, что не исключается возможность приобретения газа в обмен и на другие товары.

Он отметил, что скоро будет введена в эксплуатацию третья высоковольтная линия электропередачи, которая позволит нарастить поставки электроэнергии в Иран. "Необходимо пролонгировать двустороннее соглашение "газ в обмен на электроэнергию. Нужно обговорить некоторые вопросы, связанные с мощностями. … Думаю, что соглашение будет продлено до 2040 года", — приводит издание слова Баграмяна.

Газопровод Иран-Армения был открыт в 2007 году для расширения ресурсной базы поставок природного газа в страну и создания второго технологического входа в республику. Иранский газ перерабатывается в электроэнергию, предназначенную для экспорта в Иран из расчета 3 кВт.ч за 1 кубометр природного газа. Соглашение предусматривает, что в течение 20 лет Иран поставит Армении 36 миллиардов кубометров природного газа с возможным увеличением срока действия договора на пять лет и общего объема поставок газа до 47 миллиардов кубометров.

В конце декабря 2018 года "Газпром" сообщил, что в соответствии с подписанным допсоглашением к контракту между "Газпром экспортом" и ЗАО "Газпром Армения" цена российского газа на границе Грузии и Армении в 2019 году вырастет до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. Контракт на поставки до 2,5 миллиарда кубометров в год действует до конца 2019 года. "Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", является поставщиком газа на внутренний рынок Армении.