МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Компании "Россети" намерена в течение трех лет разработать электронную систему управления электросетями, чтобы исключить человеческий фактор и снизить аварийность, заявил глава компании Павел Ливинский.

"Высокий уровень неуязвимости российского сетевого комплекса обеспечат современные системы. Беру на себя обязательство в течение трех лет такую систему разработать", — сказал Ливинский на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

Глава "Россетей" добавил, что необходимо исключить человеческий фактор, передав все управление компьютерам, сотрудники энергокомпаний должны будут вмешиваться только в случае аварийных ситуаций

По его словам, число аварий по итогам прошлого года в сетях сократилось на 17%, а длительность перебоев на 40%. Потери при этом удалось снизить до 9%.

Ливинский уточнил, что в рамках программы развития интеллектуального учета планируется установить около 22 миллионов счетчиков, что даст хорошую загрузку отечественной промышленности. Внедрение новых технологий, по словам главы компании, не должно повлиять на увеличение тарифов.

Также глава "Россетей" напомнил о серьезной аварии в новогодние праздники, когда из-за шторма на Балтике сотни тысяч жителей Финляндии и Швеции остались без света. При этом в Калининградской области отключения затронули лишь небольшую часть жителей.

"Я же был в это время в Калининграде, помню. Там хорошо отработали", — отметил Путин.