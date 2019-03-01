МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в 2018 году снизилась на 42% по сравнению с 2017 годом и составила 90,172 миллиарда рублей, следует из отчета нефтяной компании.

Выручка компании выросла в 1,5 раза, до 2,07 триллиона рублей.

Валовая прибыль компании увеличилась на 15,5%, до уровня в 260,9 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 14,3 миллиарда рублей, снизившись на 31%.

Себестоимость продаж выросла в 1,6 раза, составив 1,18 триллиона рублей. Налог на прибыль сократился в 2,7 раза, до уровня в 3 миллиарда рублей. Прочие расходы увеличились в 3,7 раза и составили 62,8 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании увеличились на 19,1%, до 646,1 миллиарда рублей, краткосрочные — на 2%, до 802,1 миллиарда.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.