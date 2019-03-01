МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. РФ не признает частичное решение Гаагского суда по иску Нафтогаза в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что Минюст предпримет все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением арбитражного решения.

В пятницу глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму, компания ожидает решения суда о сумме компенсации в конце 2019 — начале 2020 года. Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко отмечал, что "Нафтогаз Украины" намерен требовать от РФ возмещения 8 миллиардов долларов с учетом процентов по делу о потере активов в Крыму.

В октябре 2016 года семь компаний группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство против РФ относительно возмещения ущерба, причиненного якобы "незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму". В компании отметили, что убытки группы "Нафтогаз" в результате "оккупации Крыма" и дальнейшей экспроприации активов оцениваются в более 5 миллиардов долларов. Интересы "Нафтогаза" в иске против РФ о возмещении убытков представляет международная юридическая компания Covington & Burling LLP.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".