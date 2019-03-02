АФИНЫ, 2 мар /ПРАЙМ/. Российский специалист в сфере энергетики Евгений Калинин задержан в Греции по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.

"В четверг поздно вечером в афинском аэропорту был задержан российский специалист в сфере энергетики Евгений Калинин. Арест был произведен по запросу Украины. Калинин находился в Греции в служебной командировке. Он является известным специалистом по нефти", — сказал адвокат.

Он отметил, что слушание по делу Калинина состоялось в пятницу и "по решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию".

По словам адвоката, Украина обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.

"Однако это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта "Миротворец". Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича", — отметил Рахиотис.

Он отметил, что проинформировал прокурора о включении Калинина в список "Миротворца".

По данным РИА Новости, Калинин до 2011 года был вице-президентом "ТНК-ВР Коммерс" на Украине, после чего уволился из компании.

"Это чисто политическое дело. Греческое правительство обслуживает интересы США и Украины", — заявил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.