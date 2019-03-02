АФИНЫ, 2 мар /ПРАЙМ/. Российское посольство в Греции оказывает задержанному гражданину России Евгению Калинину всю необходимую консульскую помощь, сообщили РИА Новости в посольстве.

"С первого момента мы оказываем российскому гражданину всю необходимую консульскую помощь", — сказали РИА Новости в посольстве.

Калинин был задержан в четверг поздно вечером в афинском международном аэропорту имени Элефтероса Венизелоса, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис. По его словам, в пятницу прокурор отправил Калинина в тюрьму до получения документов из Украины.

Как заявил адвокат, на Украине Калинина обвиняют в налоговых нарушениях, но не имеет под собой никакой основы. "Это чисто политическое дело. Калинин находится в списке сайта "Миротворец". Мы сообщили об этом прокурору", — сказал адвокат.

Он сообщил, что Калинин является известным специалистом по нефти, в Греции он находился в служебной командировке.