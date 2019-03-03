МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Объем импорта нефти в Турции в декабре упал на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, снизившись на 3,18 млн тыс. тонн.

Больше всего черного золота в страну поставляет Ирак (798 тыс. тонн в месяц), далее следует Россия — 308 тыс. тонн. Замыкает тройку Нигерия с уровнем поставок в 243 тыс. тонн.

Кроме того, за отчетный период сократился объем импорта дизельного топлива до 796 тыс. тонн (снижение на 39%).

При этом в Турции увеличивается внутреннее производство нефтепродуктов. По итогам года производство дизтоплива выросло на 11,5% до 894,1 тыс. тонны, бензина — на 11,4% до 433,5 тыс. тонны, авиационного топлива — на 28,4% до 430,5 тыс. тонны.