МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Заинтересованные в российском газе страны ЕС должны получить от Евросоюза твердые гарантии, что планы сооружения второй нитки "Турецкого потока" не будут нарушены политически мотивированным решением Брюсселя, РФ не хочет повторения истории с "Южным потоком", заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько.

"Гарантии, безусловно, нужны. При окончательном утверждении маршрута поставок российского газа будет, конечно же, учитываться позиция Еврокомиссии", — сказал журналистам Приходько.

"Полагаем, что заинтересованные в российском газе страны-члены ЕС должны получить от Евросоюза твердые гарантии, что планы по сооружению второй нитки "Турецкого потока" не будут нарушены политически мотивированным решением Брюсселя. Мы не хотим повторения истории с "Южным потоком", — отметил он.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.