ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар /ПРАЙМ/. Строительство 28-километрового магистрального ленточного угольного конвейера начнется на Сахалине в конце 2019 года, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

"Восточная горнорудная компания (ВГК) заключила договор на изготовление, поставку и монтаж оборудования для 28-километрового магистрального ленточного угольного конвейера в Углегорском районе (западное побережье Сахалина). Документы подписали резидент свободного порта Владивосток — "ВГК Транспортные системы" и подрядчик работ — французская компания RBL-REI SA, один из мировых лидеров в области инжиниринга подобных систем", — рассказали в пресс-службе.

Изготовление оборудования конвейера начнется в мае 2019 года, а в конце года планируется приступить к строительным работам — вертикальной планировке трассы линии и монтажу фундамента. Завершить возведение объекта планируется в 2021 году.

По словам председателя совета директоров ВГК Олега Мисевры, самый протяженный в России угольный конвейер соединит Солнцевский разрез и морской порт Шахтерск. Его запуск позволит увеличить объемы транспортировки угля с разреза в порт с 7,5 миллиона тонн по итогам 2018 года до 20 миллионов тонн в перспективе. Проект уже поддержали федеральные и областные власти.

Общий объем расходов предварительно оценивается в 7,8 миллиарда рублей. Инвестором выступит "Восточная горнорудная компания", которая в ближайшие четыре года планирует вложить в развитие добычи и экспорта угля на территории Углегорского района порядка 20 миллиардов рублей.