МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. "Новатэк" возобновил покупку акций в рамках программы buy back после четырех месяцев перерыва, выкупив на прошлой неделе 385,487 тысячи своих обыкновенных акций.

"ПАО "Новатэк" сообщает, что согласно программе buy back, объявленной 7 июня 2012 года, в период с 25 февраля по 1 марта 2019 года на открытом рынке было выкуплено 385,487 тысячи обыкновенных акций (в том числе в виде глобальных депозитарных расписок)", — говорится в сообщении "Новатэка".

При этом последнюю такую операцию в рамках программы buy back "Новатэк" совершил в ноябре прошлого года, выкупив с рынка 100 тысяч своих акций.

Совет директоров "Новатэка" 7 июня 2012 года одобрил программу приобретения обыкновенных акций и GDR компании на общую сумму до 600 миллионов долларов. С тех пор программа неоднократно продлевалась, последний раз — в мае 2018 года до 7 июня 2019 года.

"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже.