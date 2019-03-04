МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) прекратила действие форс-мажорных обстоятельств в отношении работ на крупнейшем в стране нефтяном месторождении "Шарара" (Sharara), сообщила компания.

"NOC объявляет о прекращении действия форс-мажорных обстоятельств на нефтяном месторождении "Шарара" после ликвидации вооруженной группировки, которая виновата в блокаде месторождения и потерях при добыче в 1,8 миллиарда долларов", — сообщила компания.

Отмечается, что добыча на месторождении возобновится в ближайшие несколько часов. Регулярный объем добычи (равный, примерно, 315 тысяч баррелей нефти в сутки — ред.) будет достигнут в ближайшие дни. Компания также планирует восстановить утраченные в результате грабежей и вандализма мощности по добыче в 20 тысяч баррелей нефти в день, уточняет NOC.

"Шарара" была закрыта с декабря прошлого года, когда работу на месторождении была остановлена вооруженными людьми.

В начале февраля официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари заявил, что ливийские вооруженные силы, подконтрольные маршалу Халифе Хафтару, без боя заняли "Шарару". При этом СМИ сообщали, что помимо ливийских военных там остаются и другие вооруженные группировки.

В Ливии по-прежнему царит двоевластие — на востоке заседает избранный парламент, а в Триполи, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками. Национальная нефтяная компания Ливии заявляет о нейтралитете и сотрудничает с обеими сторонами.