СРЕДНЕКАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (Магаданская область), 5 мар /ПРАЙМ/. Строительство четвертого гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС, запуск которого планируется в конце 2022 года, обойдется 24,5 миллиона рублей, сообщили в компании "Русгидро".

"Четвёртый блок обойдется… 24,5 миллионов рублей в текущих ценах", — уточнили в компании.

Генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов рассказал журналистам, что строительство четвертого блока уже началось.

Как отметили в пресс-службе "Русгидро", Шульгинов и губернатор Магаданской области Сергей Носов подписали соглашение о совместных действиях, которые обеспечат пуск гидроагрегата №4 Усть-Среднеканской ГЭС в конце 2022 года.

"В подписанном сегодня соглашении стороны договорились создать комиссию по приемке готовности ложа водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС к наполнению в 2022 году с отметки 274,3 метра до проектной отметки 290 метров. В соглашении также предусмотрено, что "Русгидро" построит на свои средства в поселке Сеймчан в Среднеканском районе Магаданской области социальный объект – Дом народного творчества", — говорится в сообщении компании.

Усть-Среднеканская гидроэлектростанция, строящаяся ГЭС на реке Колыме, в Среднеканском городском округе Магаданской области, входит в Колымский каскад ГЭС, составляя его вторую, нижнюю ступень. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС ведётся в суровых климатических условиях с 1991 года, пуск первых гидроагрегатов осуществлён в 2013 году. Ввод станции имеет большое значение для обеспечения надёжного энергоснабжения региона и развития горнодобывающей промышленности. Сейчас строительство Усть-Среднеканской ГЭС осуществляется ПАО "Русгидро".