ХАБАРОВСК, 5 мар /ПРАЙМ/. Систему централизованных закупок топлива для нужд предприятий ЖКХ реформировали в Хабаровском крае, это позволит сэкономить до 30% стоимости приобретаемых энергоресурсов, сообщает во вторник краевое правительство.

"В Хабаровском крае реформировали систему централизованных закупок топлива для нужд предприятий ЖКХ. Власти изменили порядок ценообразования, что теперь позволит экономить до 30% стоимости приобретаемых энергоресурсов. После проведенной ревизии предыдущая схема поставок была признана полностью нецелесообразной", — говорится в сообщении.

Отмечается, что централизованные закупки топлива для ЖКХ, в том числе для отдаленных районов, с 2006 года производит операторская компания "Межрайтопливо". Схему закупок проанализировали по поручению губернатора края.

"В первую очередь нам пришлось ликвидировать закрытый пул поставщиков. Также мы прекратили практику заключения рамочных договоров и закрытых запросов, что позволило запустить реальную конкуренцию среди продавцов нефтепродуктов на этапе подачи заявок. И это практически сразу повлияло на предлагаемую цену", — приводятся в сообщении слова советника губернатора Владимира Белова.

Он отметил, что сейчас перед властями стоит задача перейти на быстрые расчеты и отказаться от механизма отсрочки платежей, при которых стоимость топлива возрастает на 20%. Следующим шагом станет восстановление платежной дисциплины в администрациях районов и на коммунальных предприятиях.

По словам Белова, еще одним резервом для экономии должна стать практика заключения договоров непосредственно с производителями топлива или крупными оптовыми компаниями. Ранее среди поставщиков "Межрайтопливо" был ограниченный круг мелких посредников, а оптовики на торги не выходили, так как их не устраивали долгие сроки расчетов.

"В результате принятых мер стоимость отдельных позиций топлива, закупаемых с этого года, уже значительно снизилась. К примеру, если в декабре 2018 года цена 1 тонны дизельного топлива для предприятий Николаевского района составляла 70754 рубля, то сейчас такой же объем обходится региональной казне в 53459 рублей", — уточняют в краевом правительстве.