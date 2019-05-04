МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Россия к концу апреля полностью выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ и даже превысила их, но без учета добычи нефти в рамках соглашений о разделе продукции (СРП); при ее учете выполнение сделки еще не достигнуто, как и в среднем по месяцу, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака.

"В рамках ОПЕК+ Россия к концу апреля находится на уровне сокращения добычи нефти в 229 тысяч баррелей в сутки без учета СРП и 223 тысячи баррелей в сутки с учетом СРП. По итогам апреля добыча относительно октября 2018 года снизилась на 213 тысяч баррелей в сутки без учета СРП и на 197 тысяч баррелей в сутки с учетом СРП, относительно декабря 2018 года — на 280 тысяч баррелей в сутки без учета СРП и на 247 тысяч баррелей в сутки с учетом СРП", — сообщил Новак журналистам.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о новых параметрах соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны решили снизить свою добычу суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Россия в рамках своих обязательств по сделке постепенно сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки. Новак ранее сообщал, что РФ в апреле выйдет на выполнение своих обязательств по сделке.