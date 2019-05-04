БАКУ, 2 мая /ПРАЙМ/. Проект "Южный газовый коридор" (ЮГК) поможет обеспечить энергетическую безопасность Европы, соединить Центральную Азию с другой частью мира, заявил заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"У нас много возможностей для углубления наших отношений в экономической сфере. В течение многих лет в центре внимания находились вопросы, связанные с энергетическим сотрудничеством. Некоторые наши крупнейшие компании работают здесь с SOCAR, чтобы помочь в разработке нефтяных и газовых месторождений на Каспии, а также в рамках проекта "Южный газовый коридор". Это фантастическая гигантская инфраструктура, которая обеспечит поставки не только азербайджанского газа, но и, потенциально, газа из Центральной Азии на европейские рынки, что повышает энергетическую безопасность всего континента. Таким образом, мы думаем, что подобный проект важен для всех сторон с точки зрения энергетической безопасности", — сказал Кент журналистам в четверг в Баку.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.