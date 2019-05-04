ДУБАЙ, 2 мая /ПРАЙМ/. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила о запуске второго лицензионного раунда на разведку пяти сухопутных и морских участков недр, говорится в заявлении на сайте ADNOC.

В марте в Абу-Даби завершился первый конкурентный лицензионный раунд в истории ADNOC. В его рамках права на разработку недр в Абу-Даби получили консорциум итальянской Eni и таиландской PPT Exploration and Production, американская Occidental Petroleum, японская INPEX Corporation и консорциум индийских компаний Bharat Petroleum Corporation Limited и Indian Oil Corporation Limited.

Общая площадь участков, предлагаемых в рамках второго геологоразведочного раунда, составляет 30 тысяч квадратных километров. В сообщении отмечается, что участки первого и второго раунда в совокупности покрывают более двух третьих территории Абу-Даби, который является наиболее крупным и богатым нефтью и газом эмиратом ОАЭ.

По оценкам ADNOC, три морских и два сухопутных блока второго лицензионного раунда содержат неразведанные и частично разведанные запасы объемом в миллиарды баррелей нефти. Подача заявок на участие в новом лицензионном раунде завершается в ноябре 2019 года.