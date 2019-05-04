КИЕВ, 2 мая /ПРАЙМ/. "Нафтогазу" и "Газпрому" придётся договариваться о продлении транзита газа, потому что другого выхода нет, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Ну что же, как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов на Украине…. "Газпром" не успеет построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта. Напомню, в отличие от 2009 года, "Газпром" не может перекрыть Украине газ. "Газпром" должен деньги "Нафтогазу", а не наоборот. Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой. Собственно, ни у "Газпрома", ни у "Нафтогаза" значительного поля для маневра нет", — написал Коболев на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, совместно с правительством и западными партнерами "Нафтогаз" работает над тем, чтобы в украинские хранилища было закачано дополнительно около 3 миллиардов кубометров газа.

В январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча РФ, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные вехи.

По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Продолжить трехсторонние обсуждения на уровне министров стороны планируют в мае.