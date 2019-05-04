АЛМА-АТА, 3 мая /ПРАЙМ/. Казахстанский национальный газовый оператор АО "КазТрансГаз" (КТГ) возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию республики в Россию по магистральному газопроводу "Средняя Азия – Центр", сообщает в пятницу пресс-служба КТГ.

"АО "КазТрансГаз" смог возобновить транзит через свою систему газопроводов в рекордно короткие сроки. Благодаря современным технологиям и модернизации магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр", режим транспортировки туркменского газа был сформирован (запущен) всего за несколько суток", — говорится в сообщении на сайте компании.

В пресс-релизе напоминается, что транзит туркменского газа через газотранспортную систему Казахстана был прекращен в 2016 году.

По данным компании, в начале 2019 года между Туркменией и Россией были достигнуты договоренности о возобновлении поставок газа в рамках действующего межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года. "Это позволило восстановить взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере сразу трем государствам", — отмечает КТГ.

Согласно сообщению, объем транспортировки туркменского газа в Россию по магистральному газопроводу "Средняя Азия – Центр" составляет 15 миллионов кубометров в сутки. С начала возобновления транзита через территорию Казахстана уже транспортировано более 220 миллионов кубометров газа.

В пресс-релизе говорится, что за последние годы "казахстанская газовая отрасль прошла масштабную модернизацию и, по оценке специалистов, компания "КазТрансГаз" стала важнейшим и технологически самым мощным оператором газовых потоков в Средней и Центральной Азии".