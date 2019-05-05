МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с госсекретарем США Майком Помпео 6 мая обсудит Венесуэлу.

Встреча Лаврова и Помпео пройдет в Финляндии 6 мая.

"Обсуждать мы будем Венесуэлу, но не только Венесуэлу. У нас достаточно насыщенная повестка дня. Проблем много, задач, которые требуют решения в международном плане, на мировой арене, задач, связанных с безопасностью глобальной и региональной, тоже немало", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Венесуэлы.