МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Москва поддерживает усилия президента Венесуэлы Николаса Мадуро по урегулированию кризиса в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы приветствуем предпринимаемые правительством президента Николаса Мадуро меры по недопущению дальнейшей дестабилизации обстановки", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Во вторник оппозиция попыталась совершить в Венесуэле переворот. Ее лидер Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота. Мадуро распорядился начать расследование событий вторника.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.