МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Американская нефтегазовая компания Occidental Petroleum заключила соглашение о продаже активов компании Anadarko Petroleum Corporation в Алжире, Гане, Мозамбике и Южной Африке французской нефтегазовой компании Total за 8,8 миллиарда долларов, сообщается в заявлении компании.

"Мы удовлетворены тем, что достигли соглашения с Total. Основываясь на нашей подробной оценке за последние 1,5 года, 8,8 миллиардов долларов, которые будут получены за активы в Африке, представляют собой привлекательную сумму. Учитывая нашу долгую историю продуктивного сотрудничества, я уверена, что мы сможем выполнить эту продажу быстро и эффективно", — приводятся в сообщении слова президента и главного исполнительного директора Occidental Вики Холлуб.

"Total обладает обширным опытом работы в Африке и имеет все возможности для получения максимальной отдачи от этих активов", — добавила Холлуб.

"Это активы мирового класса с большим потенциалом, и мы приветствуем возможность применить наш опыт в области СПГ и глубоководных разработок, а также нашу долгую историю работы в Африке. Мы успешно сотрудничали с Occidental на протяжении многих лет, и мы твердо намерены беспрепятственно провести эту сделку", — сказал председатель и генеральный директор Total Патрик Пуянне.

Согласно заявлению компании, сделка состоится одновременно или в кратчайшие возможные сроки после того, как Occidental Petroleum приобретет Anadarko.

В конце апреля Occidental Petroleum направила письмо совету директоров компании Anadarko Petroleum Corporation с предложением купить все акции компании по 76 долларов за штуку, что превышает условия конкурирующей сделки с Chevron, которая оценила стоимость одной акции Anadarko Petroleum в 65 долларов. Позже Anadarko объявила, что компания вступит в сделку с Occidental.

Occidental Petroleum Corporation – нефтегазовая компания, работающая в США, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Центральный офис компании находится в Хьюстоне.

Американская компания Anadarko является одной из крупнейших в мире независимых компаний по разведке и добыче нефти и природного газа. Компания основана в 1959 году.