ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая /ПРАЙМ/. Авария на участке газопровода "Ямбург – Поволжье" в Свердловской области произошла вечером в понедельник, пострадавших нет, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

"Шестого мая в 18.47 (16.47 мск) на 1 161 километре газопровода "Ямбург – Поволжье" (ДЗО ПАО "Газпром" – ООО "Газпром трансгаз Югорск") диаметром 1 400 миллиметров произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Ограничения подачи газа потребителям нет", ­– говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время ведется сбор аварийных бригад для ликвидации аварии. Отключен участок газопровода "1 158 км – 1 181 км" для обеспечения выгорания газа.