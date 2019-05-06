МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Пострадавших при возгорании на участке магистрального газопровода (МГ) "Ямбург — Поволжье" нет, при этом подача газа не нарушена и осуществляется по альтернативным маршрутам, сообщила компания "Газпром трансгаз Югорск", эксплуатирующая этот участок.

"Шестого мая 2019 года в 18.47 по московскому времени в Свердловской области на участке магистрального газопровода "Ямбург — Поволжье" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ подается по альтернативным маршрутам", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что подразделения компании ведут подготовку к проведению восстановительных работ.

Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ сообщил об аварии на этом участке. Уточнялось, что в настоящее время ведется сбор аварийных бригад для ликвидации аварии, отключен участок газопровода "1 158 км – 1 181 км" для обеспечения выгорания газа.