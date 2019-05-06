ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая /ПРАЙМ/. Газоснабжение потребителей после аварии на участке газопровода "Ямбург – Поволжье" в Свердловской области не нарушено, угрозы для населения нет, сообщает региональный главк МЧС.

По данным спасательного ведомства, вечером 6 мая на севере региона в 26 километрах от поселка Пелым Свердловской области произошел разрыв участка магистрального газопровода "Ямбург – Поволжье" с последующим возгоранием. В настоящее время подача газа на поврежденном участке автоматически приостановлена, происходит выгорание остаточного газа, уточнили в МЧС.

"Нарушения режима работы газотранспортной системы в результате происшествия нет. На газоснабжение потребителей данный инцидент не повлиял. Пострадавших нет. Угрозы для населения и окружающей среды нет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановительные работы на поврежденном участке проводят специалисты ООО "Газпром трансгаз Югорск".