ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая /ПРАЙМ/. Причиной аварии на участке газопровода "Ямбург – Поволжье" в Свердловской области мог стать износ оборудования, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Вечером 6 мая управление МЧС по Свердловской области сообщило, что на севере региона в 26 километрах от поселка Пелым произошел разрыв участка магистрального газопровода "Ямбург – Поволжье" с последующим возгоранием. В настоящее время подача газа на поврежденном участке автоматически приостановлена, происходит выгорание остаточного газа.

"По одной из отрабатываемых версий, по предварительным данным, причиной мог стать износ оборудования, но более точно на этот вопрос ответят специалисты. На место происшествия выехала группа быстрого реагирования от предприятия собственника. Угрозы местному населению и населенному пункту, а это произошло примерно в 26 километрах от поселка Пелым, нет", – сказал собеседник агентства.