МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Французский концерн Alstom по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 31 марта, нарастил чистую прибыль в 1,8 раза, до 681 миллиона евро, сообщается в финансовой отчетности компании.

Выручка Alstom за минувший фингод увеличилась на 10%, составив 8,072 миллиарда евро. В то же время объем полученных заказов увеличился за год в 1,7 раза, до 12,107 миллиарда евро.

"Alstom воспользовалась исключительно выгодной коммерческой ситуацией в минувшем году и получила рекордный объем заказов в 12 миллиардов евро, включая два крупных контракта по обновлению парка скоростных поездов во Франции и проект системы метро для Монреаля", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров и гендиректора концерна Анри Пупар-Лафаржа (Henri Poupart-Lafarge).

Компания Alstom занимается производством и передачей электроэнергии, развитием железнодорожной инфраструктуры, занимает одну из ведущих позиций в области разработки инновационных и экологически безопасных технологий. Работает в более чем 60 странах мира. Число сотрудников составляет около 36,3 тысячи человек.