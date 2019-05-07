МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро", приходящаяся на акционеров, по МСФО в первом квартале 2019 года выросла на 22,3% в годовом выражении и составила 6,214 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

EBITDA увеличилась на 18%, до 9,1 миллиарда рублей. Отмечается, что динамика показателя обусловлена ростом маржи от продажи электроэнергии на всех станциях.

Выручка компании выросла на 13,3%, до 23,04 миллиарда рублей.