МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство кипрской компании Kostroma Kogeneratsiya Limited на получение в доверительное управление 100% акций ТГК-2, говорится в материалах ФАС.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство компании Kostroma Kogeneratsiya Limited,… в результате которого Kostroma Kogeneratsiya Limited получит право осуществления доверительного управления 100% голосующих акций ПАО "ТГК-2" без права совершения сделок с акциями, и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в материалах ФАС.

Согласно списку аффилированных лиц ТГК-2 на 31 марта 2019 года, в доверительном управлении Kostroma Kogeneratsiya Limited находится 84,34% обыкновенных акций ТГК-2.

Kostroma Kogeneratsiya фигурирует в списках акционеров ТГК-2 с конца 2017 года, когда компания приобрела 20% акций. В марте 2018 года акционеры ТГК-2 расторгли договоры доверительного управлениями 60,48% акций с ООО "Совлинк" и заключили новые договоры доверительного управления с Kostroma Kogeneratsiya. В частности, ООО "Долговое агентство", на 100% принадлежащее ТГК-2, передало в доверительное управление Kostroma Kogeneratsiya 27,3% акций материнской компании.

В итоге кипрская компания по данным на 30 июня 2018 года смогла распоряжаться 79,2% акций ТГК-2. Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2018 года, доля акций в распоряжении Kostroma Kogeneratsiya выросла до 84,34%.

ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, а также в городе Скопье (Северная Македония). Общая установленная электрическая мощность составляет электростанций компании составляет 2,56 ГВт, тепловая мощность — 9,24 тысячи Гкал.ч.