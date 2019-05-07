МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили темпы снижения, инвесторы продолжают обращать внимание на проблемы торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.42 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,54%, до 70,14 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI опускалась на 1,4%, до 61,38 доллара. Днем нефть дешевела в пределах 1%.

"Эскалация торговой войны между США и Китаем вновь оказывает давление на нефтяные цены", — заявил агентству Рейтер старший аналитик Interfax Energy в Лондоне Абхишек Кумар (Abhishek Kumar).

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, также не исключив введения пошлин на другие товары. Теперь инвесторы ожидают продолжения переговоров между странами. Новый раунд торговых переговоров США и Китая запланирован на 8 мая в Вашингтоне, предыдущий прошел в Пекине 30 апреля. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения торговых переговоров с США.

Трейдеры обращают внимание и на новости, касающиеся мировых поставок нефти. Ранее во вторник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил РИА Новости, что Иран и ЕС близки к соглашению, которое позволит Тегерану продавать нефть несмотря на санкции США.